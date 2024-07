Tornano i Venerdì Sera di Sansepolcro | Shopping Musica e Cultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 3 luglio 2024 –disi prepara a vivere un'estate ricca di eventi con il ritorno dei tanto attesisotto le stelle, che animeranno la città con negozi aperti fino a tardi,live, eventi a tema e il vivace mercatino del tarlo in piazza. A partire da questo5 luglio, il centro storico si trasformerà in un luogo di incontro e divertimento, dove cittadini e visitatori potranno immergersi nell'atmosfera unica di una città che fonde magistralmente storia,e modernità. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti del Centro Storico, Confcommercio e Confesercenti in collaborazione con il Comune di, è pensata per valorizzare il ricco tessuto commerciale della città, offrendo un'esperienza diunica e indimenticabile.