Startup | Rent2Cash avvia prima cartolarizzazione nel mondo contratti locazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Labitalia) -, laitaliana che porta in Italia il servizio di 'rental advance' e anticipa fino a 3 anni di affitto ai proprietari di immobili, chiude un round pre-seed da 3 milioni di euro. Contestualmente hato ufficialmente l'operatività in Italia con l'acquisto dei primidiche saranno finanziati attraverso l'innovativadeistessi realizzata con il supporto di Banca Finint. Il round pre-seed da 3 milioni di euro di raccolta mista equity e debito vede tra i finanziatori importanti gruppi bancari italiani, nonché investitori istituzionali e business angel. Il round è destinato a supportare l'acquisto dei primi, il potenziamento del prodotto residenziale, lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti, in particolare nel segmento degli immobili commerciali, e il rafforzamento della piattaforma tecnologica proprietaria.