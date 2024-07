Sal Da Vinci il nuovo singolo Rossetto e caffè è virale sui social

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildi Sal Daè diventato un fenomenosuie in streaming, al via il tour Ildi Sal Daè diventato, in poco più di due settimane, un fenomenosuie in streaming: ha collezionato in pochi giorni, infatti, oltre 10 Milioni di views su TikTok, oltre 1 Milione di views su YouTube, #60K TikTok realizzati, è #11 in Viral 50 Italia Spotify, #1 in Local Pulse Naples Spotify, #50 in Top 100 Singoli YouTube Music, #16 nella sezione Tendenze per la musica di YouTube. Un successo quello di Sal fatto non solo di numeri e classifiche, ma anche di biglietti che si esauriscono velocemente online e al botteghino: la data della Reggia di Portici, in calendario questo venerdì 5 luglio, è sold-out.