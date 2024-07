RIPIDO 2024 torna a Brunico il Festival che porta illustratori e illustratrici ai piedi delle Dolomiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024), per il terzo anno consecutivo,Illustration. Nato nel 2022 perre il meglio dell’illustrazione italiana ai. Sediciespongono le loro opere in quattro mostre diverse per un totale di 450 lavori in esposizione. A queste si aggiunge la mostra di Annual, che presenta i lavori dei ventotto premiati da Autori di Immagini, l’associazione che dal 1980 tutela i professionisti e artisti dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione italiana. Questa edizione di, ideata dall’illustratrice Giulia Neri di, è organizzata dall’Associazione Culturale Il Telaio, che dagli anni ’80 promuove iniziative culturali variegate, dagli incontri letterari alla musica, dal teatro alle mostre, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e arricchimento personale per i residenti di tutti i gruppi linguistici e per i numerosi turisti che visitano la città e la vallata.