Riceci siamo stanchi di essere presi in giro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo il sit-in organizzato la settimana scorsa di fronte alla sede della Regione Marche, Domenico Passeri del Comitato Marea Verde ed ex sindaco di Petriano, torna a richiedere "celerità", da parte della Regione e della Sovrintendenza, affinché suvenga riconosciuto il vincolo ambientale. I tempi sono infatti molto stretti, in quanto l’8 agosto si riunirà la conferenza dei servizi per esprimersi sulla realizzazione del progetto della discarica. "molto preoccupati per la lentezza con cui viene affrontata la questione del vincolo ambientale, che può bloccare la realizzazione della discarica – spiega – visto che in altri contesti sembra siano stati molto più veloci.venuti a conoscenza, inoltre, che in questo lasso di tempo, Simona Guida, responsabile della Soprintendenza per la provincia di Pesaro Urbino, profonda conoscitrice del territorio e molto attenta alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale è stata spostata ad altri incarichi e questa cosa ci fa riflettere".