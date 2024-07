Regione Innovation Day | Green 2024 | soluzioni alle sfide del settore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio– Si è svolto oggi a Roma, presso il Museo dell’Ara Pacis, l’incontro “Day” tra pmi, startup, istituzioni e mondo della ricerca, in un confronto aperto sui temi dell’energia e della sostenibilità, con l’obiettivo di creare rete, networking e connessioni, tra le aziende innovative del, PMI e startup, i gruppi industriali e gli investitori. Si tratta del secondo di una serie di appuntamenti che laLazio organizza, attraverso Lazio Innova, a cadenza periodica con appartenentiprincipali filiere industriali del territorio (grandi player industriali, PMI e centri di ricerca), per far emergere le frontiere tecnologiche, gli orientamenti di sviluppo delle tecnologie, supportare appuntamenti di networking tra i partecipanti, oltre che fornire idee e proposte per la realizzazione di iniziative di open