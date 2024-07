Porto San Giorgio cenano e scappano senza pagare il locale Il titolare | Offro mille euro a chi me li riporta devono pagare il conto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ha promesso dia chi riaccompagnerà nel suo chalet/ristorante due ragazzini, di origine nordafricana, che avrebbero cenato nel suo, scappando poiil. Questo l’annuncio choc deldi uno chalet sul lungomare diSan, in provincia di Fermo che, invece di allertare le forze dell’ordine, ha pubblicato un post sui social network con tanto di foto dei due presunti clienti. I due, secondo quantoil sito di news Cronache Picene, si sarebbero seduti al tavolo consumando una cena completa, per poi dileguarsi. «Siamo stanchi di questa situazione – dichiarano all’Ansa dal– lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati». Il malcontento tra gli operatori deriva anche da gravi fatti di cronaca accaduti in zona specie tra clienti giovanissimi.