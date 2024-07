Nuova posizione pediatri su rischi creme solari Iss prende le distanze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) - Continua a far discutere il nuovo 'position paper' dell'Associazione culturale(Acp) suiper la salute da filtri e. Dopo le polemiche su X, ora arriva la presa didell'Istituto superiore di sanità. L'Iss, citato dall'Acp nel suo documento, è intervenuto sulla pagina Facebook 'Acp per famiglie' rispondendo ad una utente che chiedeva se l'Iss fosse d'accordo con quanto scritto dai. "L'Istituto Superiore di Sanità è citato nel 'position paper' ma nessuno dei suoi esperti è stato consultato nella preparazione del documento, pertanto le posizioni espresse non possono essere associate a quelle dell'Istituto", si legge nella risposta dell'Iss. "Per quanto riguarda le affermazioni riportate nel post di presentazione del documento - aggiunge l'Iss - precisiamo quanto segue: levanno usate quando l'esè inevitabile non perché siano considerate pericolose, ma perché la loro efficacia è limitata per vari motivi.