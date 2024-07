Napoli-Buongiorno affare in chiusura nelle prossime ore | De Maggio rivela i dettagli della trattativa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilvicino a chiudere per. Accordoore. Si tratta col Torino. Le ultime sullaper il difensore. Calciomercatoad un passo, le parole di DeIlè a un passo da Alessandro. Secondo quantoto da Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, laper il difensore del Torino è in dirittura d’arrivo. Deha dichiarato: “Ilin queste ore sta per chiudere l’con il Torino“. Una notizia che fa sognare i tifosi azzurri, pronti ad accogliere un rinforzo di primissimo livello per la difesa. Accordo: isvelati da DeIl direttore di Kiss Kissha fornito ulteriorisulla: “Ilè vicinissimo alla definizione per l’accordo con Alessandro: dopo aver informato il Torino in maniera corretta che avrebbero incontrato l’agente Giuseppe Riso a Milano, definiti più o meno tutti gli accordi c’è da convincere il Torino“.