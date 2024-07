L’intelligenza artificiale non sostituirà l’uomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ancora un premio per Luca Targa e la sua Inside, la società prima in Italia nella comunicazione integrata Btb. Nei giorni scorsi, presso l’Area Pergolesi di Milano, il manager ferrarese ha ritirato il premio Excellence Key Award - "Global Communication of the year" all’interno del 25° winner interactive key award. La motivazione del riconoscimento è la seguente: "Per la capacità di analizzare e risolvere la complessità contemporanea, per la poliedrica esperienza, la sua verve comunicativa e il suo carisma che lo hanno reso un autentico riferimento nel ruolo della comunicazione integrata e strategica". A proposito di età contemporanea c’è un "attore" entrato prepotentemente in scena che sta affrontando e condizionando la citata complessità "Certo – risponde Targa – si chiama Intelligenzae la si sta utilizzando in tantissimi campi compresa la comunicazione.