L’ha lasciato per Temptation Island Scoop choc sulla protagonista di Uomini e Donne

(Di mercoledì 3 luglio 2024), non per tutte le coppie c’è il lieto fine. Ci sono quelle che festeggiano i ‘mesiversari’ come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, 5 mesi insieme, e quelle che invece si dicono addio. L’ultimo proprio qualche giorno fa, quando è uscita la notizia secondo cui dama e cavaliere abbiano messo la parola fineloro relazione. Tutti ne parlano ma, va precisato, al momento nessuno dei due ha proferito parola sulle voci e ufficializzato la rottura. Anche per questo motivo questo loro atteggiamento sta generando non pochi sospetti, soprattutto dopo alcune segnalazioni pesanti trapelate sul loro conto. Leggi anche: “Ci sono anche loro”., i nuovi tronisti: nomi caldissimi in studio a settembre “Si è lasciata per” Al centro della questione ci sono Maura Vitali e Gianluca Rocchetti.