L’Europa è a fianco dell’Ucraina ma fino a dove? La fotografia dell’Ecfr

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nonostante il protrarsi del conflitto, il ritardo degli aiuti all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, lo spostamento verso i partiti populisti di estrema destra in Europa e la recente intensificazione degli attacchi militari russi in Ucraina, non vi è né un crollo visibile del morale in Ucraina né un cambiamento nel sostegno allo sforzo bellico ucraino tra gli alleati europei. È questa l’immagine fornita da “The meaning of sovereignty: Ukrainian and European views of Russia’s war on Ukraine”, il nuovo studio edito dall’European Council on Foreign Relations basato su sondaggi condotti in 15 Paesi europei. In Europa c’è un forte sostegno all’incremento della fornitura di armi e munizioni all’Ucraina da parte degli alleati. Dei quindici Paesi coinvolti, Bulgaria, Grecia e Italia sono gli unici con maggioranze che vanno in senso opposto, cioè che ritengono che aumentare la fornitura di munizioni e armi all’Ucraina da parte degli alleati sia una “cattiva idea”.