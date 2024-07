Le vacanze sono dietro l' angolo Qualunque sia la meta ci sono festival estivi da segnarsi in agenda per serate di musica e divertimento

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024): sole, mare, montagna, relax e. Da nord a sudtantissimi ili, gli appuntamenti con il rock, il jazz, la disco. Concerti vicino al mare o negli stadi, eventi spesso gratuiti, vere feste in cui divertirsi, ascoltare, cantare e ballare. Amica.it ha cercato e raccolto gli appuntamenti imperdibili, da nord a sud. Dal Piemonte alla Puglia, dall’Umbria alla Sardegna, ecco la mappa degli eventi più interessanti. Anche per chi rimane in città. “Collisioni” ad Alba (Cuneo) È dedicato soprattutto ai giovani, ma non esclude nessuno Collisioni. Dal 5 al 13 luglio, ad Alba, in piazza Medford.