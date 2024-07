Le Serate di Castelsecco | musica astronomia e teatro sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un Evento Curato dall’Associazione diDa luglio a settembre 2024, grazie al sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo, l’Associazionepresenta un programma ricco di eventi culturali presso il suggestivo sito archeologico di. Premiato per il suo alto valore culturale nell’ambito del bando di compartecipazione eventi, il programma si distingue per la collaborazione tra numerose realtà artistiche, sportive, formative, ambientali e solidaristiche, garantendo un elevato livello qualitativo. La rassegna “Ledi” torna per l’ottava edizione, dal 4 luglio al 28 settembre 2024. Questo evento trasformerà il sito archeologico diin un centro culturale, con spettacoli teatrali, concerti, conferenze di, letture di opere letterarie e omaggi a figure storiche come Giorgio Vasari.