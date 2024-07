Ichnusa non solo birra | arrivano i bidoni parlanti ecco dove si possono incontrare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La famosaha lanciato un’iniziativa che va oltre il consumo disi trovano. La Sardegna, con le sue coste cristalline e paesaggi mozzafiato, è da sempre considerata un vero paradiso terrestre. Tuttavia, il rischio del degrado ambientale minaccia la sua bellezza naturale. In questo contesto si inserisce l’impegno di, storico birrificio dell’isola, che da anni promuove iniziative per la tutela del territorio sardo. Volontari per la campagnae Legambiente Sardegna (Foto Fb) notizie.comnon è nuova a campagne di sensibilizzazione ambientale. Da anni il birrificio si impegna attivamente nella promozione di pratiche sostenibili e nel coinvolgimento della comunità locale e dei turisti in azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente.