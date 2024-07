Guerra Ucraina-Russia e Nato il piano di Trump

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Lanon si espande a Est, lasciando fuorie Georgia, e tratta con Vladimir Putin per porre fine allacon la cessione di territori ucraini alla. Nell’agenda di Donaldè questo ilper porre fine al conflitto in corso da oltre 2 anni. L’ex presidente degli Stati Uniti punta a tornare alla Casa Bianca nelle elezioni di novembre 2024 e il flop di Joe Biden nel recente dibattito televisivo ha fatto alzare le quotazioni del tycoon. Il secondo mandato diavrebbe ripercussioni notevoli sulla politica estera degli Usa e in particolare sul ruolo di Washington nella, come evidenzia Politico. L’ex presidente negli ultimi mesi ha detto e ripetuto che la, con lui alla Casa Bianca, non sarebbe mai iniziata.