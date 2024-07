Golf Bmw International 2024 | nove azzurri presenti a Monaco di Baviera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024)delparteciperanno al Bmw Internazional, evento del Dp World Tour di scena in Germania. Dopo l’Open d’Italia, ottantunesima edizione del torneo in Emilia-Romagna, gli italiani hanno in programma un viaggio in territorio teutonico nel contesto dell’European Swing: direzionedi, con round dal 4 al 7 luglio. Sulclub Munchen Eichenried, ecco iisti italiani volenterosi di rendersi protagonisti: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Filippo Celli e Gregorio De Leo. Si attende un grande spettacolo sul prato tedesco, magari a tinte azzurre., BmwdiSportFace.