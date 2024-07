Giacomo Bozzoli in fuga il suocero | È in Francia La Maserati ripresa dalle telecamere il 23 giugno Perché era ancora libero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladipotrebbe essere iniziata almeno 8 giorni prima la sentenza della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. I carabinieri hanno ricostruito l’ultimo percorso diprima di sparire. Con un passaggio della suaLevante rilevato alle 5.51 del 23da Manerba, in provincia di Brescia. E due minuti più tardi da Desenzano. E poi un altro passaggio alle 6.03. E poi c’è l’ultimo accesso a Whatsapp, che risale alle 3.30 del mattino fra il 23 e il 24, come riporta il Corriere. Una notte insonne per il 39enne che si è poi messo al volante della sua auto. La pista franceseda oggi è ufficialmente ricercato come latitante, ma non èscattato il mandato d’arresto internazionale, che potrebbe arrivare comunque in giornata.