Fognini show a Wimbledon più forte pure dello psicodramma

(Di mercoledì 3 luglio 2024), più. Ha battuto Caspar Ruud in quattro set. E va al terzo turno. Affronterà il vincente tra Sonego e Bautista Agut. Ha 37 anni. Un condensato della carriera dioggi a. Contro il norvegese Ruud è statodi “Fogna” biondo per quasi tre set. Ha annientato il norvegese Ruud. Poi, sul 5-2 e due set a zero, riecco i fantasmi del passato. Ma stavolta il ligure è stato piùdei fantasmi e ha vinto in quattro set. Dopo aver sprecato quattro match-point. Ennesima dimostrazione di un talento pari solo alla capacità di dissiparlo. È strano parlare così di un tennista italiano. È appartenuto alla generazione precedente, quella dei dissipatori. Non a questa che invece è capace di capitalizzare la propria bravura e di vincere.