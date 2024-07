FLYZIR dal 5 luglio in radio con FREEDOM

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da venerdì 52024 sarà in rotazionefonica “”, il primo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 aprile. Fuori il 5con “” Da venerdì 52024 sarà in rotazionefonica “”, il primo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 aprile. Cosa rappresenta “”? Il brano “” è un inno all’empowerment e alla determinazione, incanalato attraverso ritmi pulsanti e parole cariche di energia. La canzone cattura l’essenza della perseveranza, esortando gli ascoltatori, soprattutto i giovani, a credere in se stessi e a lottare per la propria libertà. Con versi come “Feeling, believing, never been a crime” e “I know what I gotta do, Fight”, il testo trasmette un messaggio di sfida e fiducia in se stessi.