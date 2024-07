Fa sentire in difetto Giulia | Morvillo svela la strategia di Turetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'ultima puntata di Zona bianca, il talk-show di politica e di attualità che va in onda su Rete 4, si è aperta ancora una volta con l'omicidio diCecchettin. Trecento. Sono i messaggi inviati in media in un solo giorno da Filippoalla 22enne che prima ha portato con sè e che poi ha ucciso e abbandonato in un bosco. L'aggravante di stalking, finora ventilata e sostenuta da testimonianze di famiglia e amici oltre che dalle chat della stessa ex ragazza, prende sempre più corpo. Da questo dettaglio il conduttore Giuseppe Brindisi ha dato il via al dibattito. "Lui sta facendo leva sul senso di colpa. Sta cercando di trattenerla facendolamale, facendolain, facendoleche lui ha ancora bisogno di lei.