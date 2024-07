Ex Ilva ancora nella bufera | inchiesta sulle quote CO2 Tra gli indagati l’ex ad Lucia Morselli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Taranto, 3 luglio 2024 – Ritornadi Taranto, fino a poco tempo fa Acciaierie d’Italia (ADI), oggi società boccheggiante e in amministrazione straordinaria. La Guardia di finanza di Bari ha perquisito gli uffici di dieci persone, su ordine della Procura di Taranto che indaga da mesi su una truffa ai danni dell’Unione Europea rispetto alla gestione delleCO2. Nel registro deglisono finiti,, ex amministratore di ADI, il suo segretario, Carlo Kruger, Sabina Zani di PriceWaterCooper, consulente di ADI. E poi Francesco Alterio, Adolfo Buffo e Paolo Fietta che ricoprivano il ruolo di procuratori speciali di ADI, Vincenzo Dimastromatteo e Alessandro Labile per periodi differenti direttori dello stabilimento.