Enav prima classificata tra le società del settore Servizi Pubblici e Infrastrutture

(Di mercoledì 3 luglio 2024)SpA, lache gestisce il traffico aereo civile in Italia, si posiziona al primo posto tra le aziende del” della classifica dell'ESG Identity Corporate Index 2024. Laè risultata, infatti, tra leTop Performer nella sostenibilità. Mai così in alto da quando esiste la speciale classifica. Su oltre 300 aziende coinvolte nell'indice gestito da ET GROUP, che valuta l'integrazione dei principi ESG nelle strategie aziendali,è tredicesima nella classifica generale enel”. Grazie ad una solida governance e ai risultati ottenuti in ambito Environment e Social, il Grupporaggiunge il miglior piazzamento della sua storia con una crescita, rispetto al 2023, di 7 posizioni.