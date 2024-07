Elezioni in Francia Passarello Geopolitica info | C’è una terza possibilità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Carlo, giornalista di, in esclusiva ai nostri microfoni: “Il quadro generale inva in scia con quanto successo dopo il voto”. Si avvicina a grandi passi il secondo turno dellefrancesi. Il primo ha visto il trionfo del partito della Le Pen, ma la sfida si deciderà il prossimo 7 luglio e in queste ultime ore ci sono state novità che potrebbero condizionare il risultato. Alcune forze politiche hanno deciso di ritirare alcuni candidati con l’obiettivo di aumentare il consenso nei confronti di Macron e, di conseguenza, sconfiggere Rassemblement National. Le Pen e Macron – cityrumors.it – foto AnsaUna situazione in continua evoluzione e solo domenica sera sapremo gli esiti definitivi di questa corsa elettorale.