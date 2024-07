E’ morto il vigile del fuoco Bronchini fu un eroe dei soccorsi della Costa Concordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Grosseto, 3 luglio 2024 – Grave lutto per i vigili deldi Grosseto. E’nella notte il capoturno provinciale Sergio, una scomparsa prematura dovuta a una grave malattia. A darne notizia e a esprimere il cordoglio sono il comandante e tutti i colleghi vigili deldi Grosseto, in servizio e in quiescenza. "Nel ricordare la figura di Sergioe i suoi 34 anni vissuti da “pompiere” con dedizione e passione – scrivono i vigili del– il comandante Raschillà vuole evidenziare come lo scorso 4 dicembre 2023, durante le celebrazioni per la festivitàSanta patrona dei Vigili del, Sergiosia stato insignitomedaglia al merito di servizio per aver compiuto un atto di valore durante le operazioni di soccorso per il drammatico naufragioil 13 gennaio 2012”.