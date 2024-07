Dario Nardella Pd | Lo Stretto? Il ponte su cui investire è il centro Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Strasburgo, Bruxelles, europarlamentare Pd neoeletto, le mancherà Firenze, di cui è stato sindaco per dieci anni? "Mi mancherà il rapporto che avevo come sindaco. Un rapporto totalizzante. Ma la mia base resterà qui. E anzi investirò molte energie sul rapporto tra Firenze e l’Europa". Quanto le brucia il terzo mandato mancato per i sindaci dei centri più grandi? "A livello personale non mi brucia. Ho finito un lungo ciclo da amministratore. A livello politico nazionale il tema è aperto ma non dobbiamo dividerci nel Pd perché la priorità ora è sconfiggere le destre su una riforma che è un mostro a due teste: l’autonomia differenziata e il premierato anti- Quirinale". Uno dei problemi maggiori è la distanza percepita dai cittadini rispetto all’Europa.