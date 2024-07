Copa America 2024 | il Brasile pareggia con la Colombia e chiude il girone al secondo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con le partitee Costa Rica-Paraguay, di scena nella notte italiana, si è conclusa definitivamente la fase a gironi della. Chi ne esce peggio tra le squadre più quotate è decisamente il, che non è riuscito a vincere il proprioma ha chiusoalle spalle della. Decisivo proprio il pareggio per 1-1 maturato a Santa Clara, dove Raphinha ha portato avanti i verdeoro al 12?, ma nel finale di primo tempo Munoz ha ristabilito la parità. I Cafeteiros restano dunque imbattuti per la 26^ sfida consecutiva e si regalano un comodo quarto contro Panama. Estremamente insidioso invece il prossimo match per i ragazzi di Diniz, opposti all’Uruguay di Bielsa, che ha dominato il proprio gruppo. HIGHLIGHTSNell’altra gara della notte, invece, il Costa Rica ha fatto il suo superando per 2-1 il Paraguay ma non è bastato per approdare alla fase a eliminazione diretta.