Come finisce la serie La passione turca | che fine ha fatto Yaman?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) LaLacon la fuga in auto di(Ilker Kaleli) verso la Siria, dopo lo scontro a fuoco con la polizia, durante il quale si èscudo con il corpo di Olivia (Maggie Civantos). Poco prima dell’arrivo della polizia,aveva ucciso l’autista che stava portando lui e Olivia in un posto in cui probabilmente la donna sarebbe stata uccisa, su ordine del suo socio Emir (Burak Hakki). In quei pochi minuti, i due amanti hanno un confronto per la prima volta diretto e sincero, almeno da parte di Olivia.fanno molti manipolatori,aveva accusato Olivia di averlo tradito (collaborando con la polizia), e quando Olivia gli ricorda tutto ciò che lui haa lei,le concede che l’uno ha usato l’altra e viceversa e che loro sono più simili di quanto possano immaginare.