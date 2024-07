Cinque culle neonatali per il Rooming in | permetteranno al neonato di stare accanto alla madre in piena sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 3 luglio 2024 –per il co-sleeping andranno ad arricchire l’attuale dotazione delin dell’Ospedale San Donato di Arezzo., per un valore complessivo di 5 mila euro, che sono state donate da Calcit Arezzo, Comitato Aretinologia APS, Gruppo trekking “Cammin sognando e Associazione Aldo Nardin di Arezzo. Lesaranno impiegate per il co-sleeping ealdi poter dormire nel letto. Le, infatti, sono ad altezza del letto e questo consentedi poter toccare il bambino e tenerloa sé in. Levanno ad aggiungersi alle due donate un paio di mesi fa dal Rotary Club Arezzo Est portando così il loro numero a sette.