Chiara Ferragni si mostra con il suo nuovo fidanzato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è stata immortalata con il suocompagno, che sia l'inizio di una nuova storia d'amore importante per l'influencer?è senza dubbio una delle personalità pubbliche più chiacchierate degli ultimi anni in Italia, dal suo successo come influencer ed imprenditrice fino alla sua vita con il suo, ormai ex, marito Fedez ed i loro figli. La famiglia negli ultimi tempi era diventata un sorta di equivalente ai reali d'Inghilterra per quanto riguarda i gossip e le notizie che li circondavano. Ma questo non è cambiato neanche dopo il divorzio della coppia.: la prima foto con il suoamore Si perché anche ora che i Ferragnez si sono separati le voci e le notizie sul .