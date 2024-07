Carnevali | La squadra ce l’abbiamo già Vendiamo i big solo se l’offerta è alta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Errori ne abbiamo fatti diversi, perché una retrocessione non è questione di singoli fattori, ma di più di uno. Ma stiamo provando a farne tesoro per ripartire con il piede giusto". Cambia lo scenario ma non l’ambizione: il Sassuolo vuole ripartire, e vuole ripartire per vincere. Quello è l’obiettivo, "e a quello – dice l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni– lavoriamo, consapevoli delle difficoltà che ci attendono, che crescono se consideriamo che abbiamo in rosa giocatori forti, che hanno appena fatto la serie A e vogliono tornarci". Non necessariamente con il Sassuolo, a sentire radiomercato: i ‘big’ sono dati tutti in partenza, ma il dirigente neroverde ‘frena’, nel senso che ribadisce come il Sassuolo possa anche cedere i suoi ‘asset’ più importanti, "mase arrivano offerte congrue".