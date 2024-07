Campionato Primavera 1 le date della stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il1 per laprevede una grossa novità: sarà Under-20, non più Under-19 come lo scorso anno. La Lega Serie A ha annunciato ledi calendario, con l’Inter di Zanchetta che debutterà nello stesso weekendprima squadra, e delle coppe.1 Trofeo Giacinto Facchetti Inizio: sabato 17 agosto. Turni infrasettimanali: mercoledì 18 dicembre, mercoledì 22 gennaio, mercoledì 19 febbraio. Soste: sabato 7 settembre(gare squadre nazionali), sabato 12 ottobre(gare squadre nazionali), sabato 16 novembre(gare squadre nazionali), sabato 28 dicembre(sosta natalizia), sabato 22 marzo(gare squadre nazionali). Fine regular season: sabato 17 maggio