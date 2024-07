Calendario Serie A 2024-2025 tutti i giorni e gli orari di gara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domani la LegaA presenterà ildel prossimo campionato. Contestualmente è possibile sapere in anticipo anche il programma standard e la divisione delle partite.A, le finestre diVenerdì ore 20.45 (1 anticipo) Sabato ore 15 (1 anticipo) Sabato ore 18 (1 anticipo) Sabato ore 20.45 (1 anticipo) Domenica ore 12.30 (1 anticipo) Domenica ore 15 (2 gare) Domenica ore 18 (1 posticipo) Domenica ore 20.45 (1 posticipo) Lunedì ore 20.45 (1 posticipo)A, le giornate con programmazione diversa Nella 3a giornata, nella 7a giornata, nella 12a giornata e nella 29a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori nonché nella 9a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.