Calafiori ecco la Premier Arsenal Tottenham United Tutti tentano il Bologna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Iltorna sui propri passi. "Abbiamo comunicato all’agente dil’intenzione di non muovere il ragazzo", disse l’ad rossoblù Claudio Fenucci nel giorno della presentazione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Dettaglio che dettaglio non è, non ha pronunciato la parola incedibile. Anche perché l’Europeo alle porte poteva cambiare le carte in tavola e in effetti è successo.è stato tra i pochi della spedizione azzurra a ben figurare e al netto dello sfortunato autogol con la Spagna.è stato l’autore dell’assist per Zaccagni che ha regalato il pari con la Croazia e il passaggio del turno. Le prestazioni hanno fatto lievitare il prezzo di: 50 milioni. E’ un prezzo difficilmente alla portata di club italiani e che in Italia ilnon voglia trattare con la Juventus di Motta non è una novità.