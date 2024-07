Beverly Hills Cop 4 Kevin Bacon sognava di lavorare con Eddie Murphy | Era nella mia lista di desideri

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La star di The Following non ha mai lavorato in passato con il protagonista del sequel della saga action.non dimenticherà mai l'esperienza dial fianco di, con il quale ha condiviso il set di Un piedipiatti a- Axel F, quarto capitolo del franchise disponibile da oggi sulla piattaforma streaming di Netflix. Tra le new entry del cast spicca proprionei panni del Capitano Grant. Nonostante il successo abbia bussato alla porta di entrambi più o meno nello stesso periodo, non avevano mai avuto l'opportunità diinsieme. Improvvisazione sul set "I nostri percorsi non si sono mai incrociati negli anni '80, non abbiamo mai lavorato insieme. Non ricordo .