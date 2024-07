Benzina e diesel secondo rialzo dei prezzi | di quanto aumentano alla pompa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con l'arrivo dell'estate e l'inizio delle ferie, tornano a salire i costi.consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, nuovi rialzi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, ancora in salita ipraticati. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo iconsigliati di. Stessa mossa per IP e Tamoil. In base alle medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, laself service a 1,865 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,871, pompe bianche 1,851),self service a 1,746 euro/litro (+1, compagnie 1,753, pompe bianche 1,731).