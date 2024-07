Al via il weekend del Casavecchia e Pallagrello Wine Festival | in vetrina due grandi vitigni autoctoni casertani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Inizia ildedicato alla sesta edizione del, in programma il 5, 6 e 7 luglio prossimi, nel centro storico di Pontelatone (Caserta). Un evento che celebra la ricchezza e la diversità deidella zona, mettendo in risalto due delle varietà più distintive della nostra regione: ile il. Fine settimana di degustazioni, laboratori, musica live e food di qualità per l’evento promosso e organizzato dalla Strada del Vino deldi Pontelatone e dalla Pro Loco di Pontelatone, in collaborazione con il Comune di Pontelatone. Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte del pubblico e degli esperti del settore.