WWE | Ecco chi sono i favoriti per Money In The Bank secondo le quote

(Di martedì 2 luglio 2024) Ormai manca poco al prossimo PLE WWEIn Theche si terrà a Toronto in Canada. Come da tradizione l’evento presenterà i due omonimi incontri, uno femminile e uno maschile. Chi riuscirà a staccare la valigetta si aggiudicherà l’opportunità di avere un match titolato in ogni dove e quando vuole. Ispunta una sorpresa Ovviamente sappiamo i partecipanti di entrambi gli incontri ma un recap non fa mai male. Nel match femminile avremo Naomi, Chelsea Green, Lyra Valkyria, Iyo Sky, Tiffany Stratton e Zoey Stark. Per la controparte maschile a contendersi la valigetta saranno Carmelo Hayes, LA Knight, Chad Gable, Andrade, Drew McIntyre e “Main Event” Jey Uso. Per quanto riguarda il primo lassimaleè Tiffany Stratton senza nessuna collega che la possa impensierire, mentre per gli uomini contrariamente a quanto si possa pensare lenon danno per favorito “Main Event” Jey Uso ma bensì Drew McIntyre.