Terribile lutto per il calcio italiano | addio al vicempione del mondo

(Di martedì 2 luglio 2024) Con la Nazionale arrivò in finale al Mondiale, ha conquistato uno scudetto ed è uno dei nomi ‘storici’ del: è morto colto da malore Unha travolto quest’oggi il: se n’è andato un personaggio che ha scritto pagine di storia del pallone tricolore, arrivando anche a conquistare la finale di un Mondiale e vincere uno scudetto. Comunardo Niccolai ci ha lasciati all’età di 76 anni, colto da un malore mentre era in ospedale. Una carriera dedicata al Cagliari, squadra con la quale riuscirà anche a vincere uno scudetto, prima di una breve parentesi con Perugia e Prato che misero fine alla sua carriera. Una carriera caratterizzata da un soprannome che lui non ha mai fatto nulla per cancellare: il re degli autogol.