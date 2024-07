Taylor Swift le mogli tradizionali e la fine dell’emancipazione femminile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Qual è più grave, tra le sindromi più immediatamente individuabili del presente? La società della risacca dell’alfabetizzazione, o la riduzione a nicchia per feticisti delle donne emancipate? E se le due cose fossero legate? La società per cui l’alfabetizzazione è un relitto è ovunque, nelle vendite stratosferiche dei libri per chi non sa leggere, nella riduzione delle edicole a spacci di giocattoli e figurine, nei candidati alle elezioni che si affrettano a dichiararsi interessati sempre e solo ai consumi culturali per tredicenni ritardati: il Radio Times ha chiesto ai politici inglesi cosa guardino, Sunak ha risposto “Bridgerton”, Farage “Emily in Paris”. Il venir meno, estinta – come sempre accade alle cose che si danno per scontate – dalle generazioni dalla mia in poi, quelle che si sono trovate pronta la pappa di tutti i diritti già pronta, è anch’esso ovunque, in tutti i TikTok e gli articoli e i consumi di ragazze interessate a tutto tranne che a sviluppare una personalità, a mantenersi, a bastare a sé stesse.