Sul nucleare il governo tira dritto e Pichetto Fratin pensa di introdurre anche degli incentivi per realizzarlo

(Di martedì 2 luglio 2024) Se non fosse già abbastanza chiaro, ildi Giorgia Meloni è deciso a riportare ilnel mix energetico del Paese. Poco importa se gli italiani hanno già detto di no in due referendum, perché l’obiettivo, come ci ricorda quasi quotidianamente il ministro dell’Ambiente, Gilberto, è più che chiaro. Un concetto che quest’ultimo ha ribadito ancora una volta a margine della seconda giornata del Get-Global Energy Transition 2024, affermando che l’energia dall’atomo “fa parte del mix energetico. Non è sostitutiva delle rinnovabili ma è integrativa”. “Nello scenario al 2050 c’è la parte delche può essere, con una potenza dall’11% al 22%. Il calcolo viene fatto non sulla produzione fissa, ma rispetto a una tendenza di domanda di energia che al 2050 dovrebbe essere più del doppio rispetto a quella che abbiamo oggi.