Spalletti infastidito da tutti quegli ospiti a Casa Italia gli sponsor avevano venduto i biglietti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024)da, gli. Lo scrive Il Messaggero che ricorda come il business abbia sempre due facce. Ecco cosa riporta Il Messaggero:ha vissuto con un certo fastidio questo ritiro tedesco, tra il via vai degli “” e i troppi impegni extra dei calciatori. Oltre al gruppo squadra, nell’hotel di Iserlohn erano presenti 110 persone tra staff media e, appunto,. Troppi per i gusti di Lucio, che con sé aveva il figlio. Alcuniacquistato il diritto di poter stare nel quartier generale degli azzurri, che sì vivevano in area separata, ma i punti di contatto erano comunque inevitabili, specie in zona ristorante.spesso si chiedeva chi fosse tutta quella gente, fonte di distrazione.