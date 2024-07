Simulazione di un incidente con rilascio di sostanze tossiche | si testa l’allarme pubblico IT Alert a Levate e hinterland

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024). Mercoledì 3 luglio, in occasione del test del sistema di allarmeITpromosso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dalla Regione Lombardia, il comune died i territori vicini saranno teatro di una esercitazione condirilevante edi, in un impianto di quel territorio, lo stabilimento Rainoldi SPA. La Prefettura di Bergamo e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, unitamente ai componenti del sistema di protezione civile provinciale, hanno promosso l’esercitazione perre non solo i flussi di comunicazione alla popolazione, ma anche la funzionalità delle catene di comando e soccorso, attraverso la costituzione reale del Posto di Coordinamento Avanzato-PCA, l’arrivo delle pattuglie per la costituzione dei posti di blocco e lavirtuale dell’arrivo dei mezzi di soccorso sanitario e tecnico urgente – Vigili del fuoco, ARPA, ATS e 118.