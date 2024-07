Semina il caos al pronto soccorso Aggredisce sanitari e poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) La scorsa notte, la polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 48 anni resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di violenza all’interno deldell’ospedale di Ravenna, dove l’uomo ha dato in escandescenze. L’uomo vi si era recato dopo essersi procurato delle autolesioni a seguito di una lite con la compagna e dopo aver assunto antidepressivi. Con un braccio sanguinante, ha iniziato a protestare con il personaleo, pretendendo cure immediate. La sua richiesta insistente ha presto lasciato il posto a comportamenti aggressivi, culminati in un’aggressione a ai danni del personaleo e nell’interruzione del servizio di assistenza. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza degli altri pazienti e del personale ospedaliero.