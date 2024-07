Portogallo-Slovenia Martinez | Una vittoria per gli innamorati Sappiamo anche soffrire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) “Sono d’accordo che ilstasera abbia dominato, abbiamo avuto tante opportunità e abbiamo giocato molto bene. Larende il gioco difficile quando non segni subito. Il campo non ha aiutato la squadra. È stata un’opportunità per dimostrare che la squadra puòe vincere. La partita dei quarti di finale sarà totalmente diversa, stasera è una serata che i nostri tifosi meritano di festeggiare”. Lo ha detto il ct del, Roberto, dopo laai rigori contro laagli ottavi di finale di Euro 2024: “Diogo Costa? Penso che sia il segreto del. Penso che oggi sia giunto a un livello diverso, la situazione nell’uno contro uno è incredibile e poi ha avuto la concentrazione per fare tre parate consecutive ai rigori, è qualcosa di cui essere molto orgoglioso”.