Perché il Belgio ha deluso ancora

(Di martedì 2 luglio 2024) E così, per l’ennesima volta nella sua storia recente, ilarriva ad una delle manifestazioni più importanti per squadre nazionali solo per deludere le aspettative di gran parte dei tifosi e della stampa. In teoria per una Nazionale piccola come ilun’eliminazione agli ottavi non dovrebbe essere una tragedia, ma con una delle ultime possibilità di convocare Lukaku e De Bruyne in Nazionale, e una classe di talenti giovani di grande qualità (da Doku fino a De Ketelaere) fare di meglio non sembrava impossibile. Non è solo una questione di risultato, poi, ma anche del modo in cui la Nazionale di Tedesco è uscita da questo torneo, del percorso che ha avuto. Ilè apparsauna volta una squadra grigia, spenta, senza idee o energie per andare oltre i propri limiti.