Mare più Bello d' Italia 2024 | Trionfa Pollica Sardegna al Top con Sette Località Premiati

(Di martedì 2 luglio 2024) Salerno - Ilpiùd'per ilè quello di, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi in provincia di Salerno, Campania. L'assegnazione delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club ha premiato complessivamente 21 comuni turistici marini e 12lacustri. Quest'anno è stata introdotta una novità: i 33 comuni amici delle tartarughe marine, impegnati a rendere le spiagge accoglienti per la deposizione delle uova. Top 5 delpiùd'(Salerno): Frazioni Acciaroli e Pioppi, Cilento campano. Nardò (Lecce): Alto Salento Ionico, Puglia. Baunei (Nuoro): Costa orientale sarda. Domus De Maria (Cagliari): Litorale di Chia,. Castiglione della Pescaia (Grosseto):mma Toscana. La Sicilia è stata esclusa dalla classifica per la prima volta: Pantelleria (Trapani) è scesa da 5 a 3 vele a causa di interventi turistici discutibili e eccesso di consumo di suolo.