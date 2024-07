Lite per un pallone finisce con insulti razzisti e bottigliate Uomo ferito alla gola

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Prima laper un, poi glie il lancio di bottiglie. Aggressione choc nel parco Giordano Sangalli, in viale dell’Acquedotto Alessandrino, a Torpignattara consumata nella serata di domenica, 30 giugno. Ad avere la peggio, presi a, sono stati due bengalesi e un indiano, quest’ultimoe portato in ospedale dal 118. Stando a quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato quando un gruppo di minorenni romani avrebbe iniziato a insultare una comitiva di giovani di stranieri, giovani di seconda generazione che erano in compagnia di altri bambini e stavano giocando con un. A un certo punto la situazione è degenerata. Altri passanti, romani, si sarebbero messi in mezzo e hanno aggredito alcuni adulti stranieri, genitori dei giovani di seconda generazione.