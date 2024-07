Istat pressione fiscale sale al 371%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 13.00 Ladel primo trimestre è pari al 37,1%, in crescita dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. E' quanto certifica l', aggiungendo che l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso dell'8,8% (nel primo trimestre 2023 era risultato in calo dell'11,6%). In termini nominali, il reddito disponibile delle famiglie segna +3,5% sul trimestre precedente, e la spesa per i consumi +0,5%. In aumento anche la propensione al risparmio, che fa registrare un +2,6% e si attesta al 9,5%.