In Italia il problema non è l’eccessivo ricorso alla giustizia bensì la giustizia che non funziona

(Di martedì 2 luglio 2024) Pochi giorni fa è uscito l’EU Justice Scoreboard 2024, l’annuale riassunto statistico dei principali indicatori sulmento dellanei singoli stati membri pubblicato dCommissione per l’efficienza delladel Consiglio d’Europa (Cepej). Non è proprio chiarissimo come vengano raccolti, validati e valutati i dati che ne sonobase. Ad ogni modo in assenza di indizi sospetti bisogna prenderlo per buono. Limitando l’analisicivile, due dati saltano immediatamente all’occhio:1. L’è poco sopra metà classifica per cause civili e commerciali pro capite. In Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia – per fare alcuni esempi – si va in tribunale molto più spesso. In Francia poco meno, in Germania decisamente meno.